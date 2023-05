Youtuber Yulay denuncia acto de discriminación en exclusiva discoteca de Polanco

CIUDAD DE MÉXICO.-Un incidente de discriminación ha sacudido en la Ciudad de México, la víctima fue el conocido youtuber Yulay, quien denunció públicamente haber sido rechazado en la entrada de una famosa discoteca en Polanco.

A través de su cuenta de Instagram, el influyente creador de contenido compartió los detalles de esta desafortunada experiencia, en la que un portero del establecimiento le negó el acceso debido al color de su piel.

"Quiero alzar la voz de algo que me sucedió el día sábado; sufrí discriminación y rechazo por nuestro color de piel. Estamos hasta la madre que nos discriminan por la forma del rostro y por ser moreno; me siento orgulloso de ser color cartón y mexicano", expresó el tiktoker.

Según el relato de Yulay, él y sus amigos habían hecho reservaciones previas en el lugar, pero lamentablemente, su reserva fue ignorada por completo. Esto provocó una mezcla de frustración y tristeza en el youtuber, quien se sintió indignado ante el trato discriminatorio al que fue sometido.

En tanto, detalló que otras personas que venían vestidas similar a él, las dejaron pasar sin problema.

"Todas las personas que iban entrando iban vestidas similar que yo. Me acerqué al cadenero y le digo 'oiga, jefe, tengo una reservación', me dijo que lo checaba. Le marqué a mi compa para que saliera por mí, él platicó con el cadenero, hablaron con el gerente, me empezaron a señalar, a ver de arriba a abajo. Me sentí etiquetado, me sentí mal", finalizó.