Youtube restringe y desmonetiza videos sobre YosStop

CIUDAD DE MÉXICO.- Diferentes vloggers e influencers se están quejando en redes sociales que Youtube les restringió y desmonetizó los videos en donde mencionan a YosStop.

Al parecer, la plataforma busca evitar que crezca el escándalo de pornografía infantil de la hermana de Ryan Hoffman, quien acaba de ser vinculada a proceso por almacenar y distribuir el video donde Anaria S. es violada por cuatro adolescentes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De acuerdo al youtuber Mau RG, al intentar subir un video sobre el caso de Yoss “N”, Youtube te lanza una advertencia donde te avisa que no podrás monetizar el contenido.

YOSSTOP, UN “CONTENIDO SENSIBLE”

Pese a ello, Mau decidió hacer un experimento y subir un video, pero la plataforma le informó que no sólo sería desmonetizado sino que su visibilidad sería restringida debido a que no se permite utilizar la palabra “YosStop”.

Además, los videos tampoco serán mostrados en las búsquedas de los usuarios ni tampoco mostrados en la sección “Recomendados”, pues puede ser clasificado como “contenido sensible”.

“Youtube ya no deja que digas la palabra YosStop ni en el video ni en el título porque te lo desmonetiza”, compartió el creador de contenido Mau RG en sus historias de Instagram.

Hasta el momento, YouTube no ha confirmado esta situación o no se ha pronunciado en ningún comunicado; mientras tanto, varios youtubers decidieron no arriesgarse y no mencionarla en sus videos.

RESTRINGEN CUENTAS DE YOSSTOP