Ryan Hoffman pide respeto para su mamá, tras el arresto de YosStop

CIUDAD DE MÉXICO.- Ryan Hoffman rompió el silencio luego de que su hermana, Yoss “N” fuera arrestada el martes por pornografía infantil.

El influencer conocido como “Rayito” o “Debrayan Show” publicó un video en el que pidió a sus seguidores, así como a los detractores de la youtuber, que tengan comprensión tanto para él como para su madre, Marina Badui.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En el material compartido en sus redes sociales, explicó el motivo por el cual ni él ni otro integrante de su familia ofrecerá una declaración u opinión sobre el proceso legal de YosStop, a quien se le acusa por distribuir el video en el que Anaira S. era violada por cuatro adolescentes.

La verdad es que me he mantenido un poco ausente de las redes sociales, ya saben por lo que estamos pasando mi familia y yo, Grecia (su esposa) y yo no hemos querido decir nada al respecto, la verdad es que ni siquiera podemos decir nada, saben que todo esto me está afectando mucho sentimentalmente”, comentó ‘Rayito’.

“ES UNA SEÑORA MAYOR”: RYAN HOFFMAN

Hoffman expresó que es su mamá quien está viviendo lo peor de esta situación, por lo que pidió respeto para ella, que es una mujer mayor.

“Les quería pedir de favor, mi mamá es una señora mayor, les quiero pedir por favor respeto y que entiendan la situación por la que está pasando mi familia, por el momento no puedo decir mucho más porque es una situación bastante delicada y pues no quiero afectar de ninguna manera”, exhortó.

Previamente Ryan sólo había publicado un breve comunicado en redes para agradecer las muestras de afecto.

“Gracias por todos sus mensajes. Mi familia y yo los apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento. Siempre enfrentare cualquier situación con la mejor de las vibras. Tal cual y cómo me conocen”, escribió.