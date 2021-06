YouTube le contesta a YosStop: Ya no podrá monetizar sus videos

CIUDAD DE MÉXICO.- YosStop vuelve a estar en el ojo del escándalo, luego de despotricar contra YouTube por no monetizar sus videos.

La influencer apareció en un video de más de 10 minutos, donde dijo que la empresa le tiene restringido su canal principal que comparte con su novio Gerardo González B. y otro más dedicado a las películas y series.

Debido a lo último, Yosseline Hoffman, nombre real de la youtuber, no puede monetizar ninguno de sus videos desde hace meses.

YouTube es de las empresas más horribles y perturbadoras que hay: estan prohibiendo la libertad de expresión”, despotricó.

“Justo un día de después de que subí el vídeo de los influencers vendidos a la política me mandaron este correo donde dice que estoy restringida de YouTube y que tengo prohibido usar cualquiera de mis canales”, afirmó la influencer.

También explicó que solo recibe ingresos de los videos con 10 años de antigüedad.

“Básicamente a partir de este mes, ellos pueden lucrar con tu contenido y no pagarte absolutamente nada y eso es lo que están haciendo con mi trabajo de hace más de 10 años. Ellos están monetizando y lucrando y no me están pagando absolutamente nada”, aseveró Yoss.

YOUTUBE CASTIGA A YOSS POR ACUSACIONES DE VIOLACIÓN

Las restricciones de YouTube se darían después de que YosStop fue acusada de violación equiparada.

La denuncia ante las autoridades la hizo Anaira “N”, una joven que señaló a la youtuber por publicar el video "Patética Generación" en el que unos adolescentes abusaban de ella, además de burlarse de lo ocurrido.

Además, al ser Anaira una menor de edad al momento de su agresión sexual, Yoss es acusada por pornografía infantil.

Por este motivo, YouTube publicó un comunicado donde responde a YosStop por la restricción de sus videos.

“Si vemos que el comportamiento dentro y fuera de la plataforma de los creadores puede dañar a nuestros usuarios, comunidad, colaboradores o al ecosistema, tomamos acción para proteger a nuestra comunidad”, señaló la página en su misiva.