YosStop y Gerardo González se casan en boda sorpresa: así fue la ceremonia

MÉXICO.- Luego de pasar casi seis meses en prisión, Yosseline Hoffman, conocida como YosStop, finalmente logró casarse con su prometido, Gerardo González. La influencer contó con el apoyo de su pareja mientras estuvo en Santa Martha Acatitla y ahora la pareja está casada y esperando un bebé.

Con lágrimas en los ojos, Yosseline y Gerardo se casaron por el civil en una ceremonia muy íntima donde estuvieron acompañados por familiares y amigos de ambos. Rayito, quien también es youtuber y hermano de la novia, fue quien la entregó en el altar.

El emotivo momento fue compartido en Instagram por medio de historias temporales sin ningún aviso, por lo que la boda tomó por sorpresa a los seguidores de Yoss. “Qué alegría estas fotos. Mi hermana ya se casó y las sorpresas en esta familia no paran de llegar. Felicidades Yoss y Gerardo, los quiero mucho y cuentan conmigo toda la vida”, explicó Rayito.

Por otra parte, Gerardo dedicó unas palabras a su ahora esposa, un mensaje que conmovió hasta las lágrimas a la youtuber y actriz.

Te fuiste convirtiendo en mi mejor amiga, mi confidente, mi crush, hoy eres el amor de mi vida. A tu lado he aprendido a mirar el mundo de otra manera, hoy no me imagino un mundo sin ti”, le dijo.