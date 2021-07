“YosStop debería estar preocupada”: Cuestionan al abogado de la youtuber

CIUDAD DE MÉXICO.- Las cosas siguen complicándose todavía más para YosStop, pues ahora cuestionan la forma en que su representante legal enfrenta su caso de pornografía infantil.

Carlos Jiménez, periodista de nota roja, quien fue el primero en dar a conocer que la youtuber fue arrestada por almacenar y divulgar un video en el que una menor de edad era abusada sexualmente, respondió a las críticas del abogado Ricardo Cajal.

“Desde la mañana de este jueves me han llegado algunos mensajes en donde me preguntan qué pienso acerca de las declaraciones del abogado de YosStop en donde dice que le parece extraño que yo me haya enterado que iban a detener a su cliente y que incluso estuve en el momento del arresto. Sobre esto quiero hacerle unos comentarios”, dijo Carlos en un video de dos minutos.

El reportero quiso evidenciar que Cajal, como abogado de YosStop, debía ser el primero en estar enterado de la situación legal de su clienta, y advirtió que ella debería estar preocupada por cómo maneja su caso de pornografía infantil.

Si la familia, los amigos, los seguidores de YosStop están confiando su libertad en este hombre, deberían estar bastante preocupados y es que no puede ser que un abogado defensor no se haya enterado que iban a detener a su clienta, durante al menos cuatro días”, expuso.

“La Fiscalía de Justicia detiene a Yoseline la tarde del martes pero en realidad tenía la orden de aprehensión cuando menos desde el día sábado; es decir, pasó el sábado, domingo, lunes, martes y el abogado no se enteró de esta orden de aprehensión. Todavía el martes la fiscalía se presenta en un juzgado para solicitar una orden de cateo para entrar a la casa de Yoseline y el abogado de nueva cuenta no se entera de nada”, explicó.

PIDE A LA FAMILIA DE YOSS PREOCUPARSE POR EL ABOGADO

Carlos acusó a Ricardo de de estar más interesado en ofrecer declaraciones a la prensa que de defender a la youtuber.

“Dos veces estuvo el Ministerio Público en juzgado solicitando órdenes para ir tras Yoseline y su abogado defensor no se enteró de nada. Lo único que ha hecho en los últimos días es decir que es injusto lo que le están haciendo, que ella es inocente, que la Fiscalía de Justicia está abusando del poder, pero en realidad lo que está haciendo es absolutamente nada para defenderla”, expresó.

Cabe recordar que el argumento con el que Ricardo Cajal defiende a YosStop es que su video “Patética Generación”, donde la youtuber insulta y se burla de la víctima de violación, era en realidad una crítica social, con fines periodísticos.

“Yoseline está presa en la penitenciaria de Santa Martha Acatitla con mujeres acusadas de secuestro, de homicidio, de robo, mientras su abogado lo único que está haciendo es dar declaraciones diciendo que es injusto lo que le pasa. Por eso les repito, si están confiando su libertad en este hombre, deberían estar bastante preocupados”.