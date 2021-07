YosStop: Estas son sus opciones legales para recuperar su libertad

CIUDAD DE MÉXICO.- No todo parece estar perdido para YosStop, pues ahora tiene una oportunidad para salir de la cárcel.

Luego de ser vinculada de pornografía infantil, Yoseline “N” podría salir del penal femenil de Santa Martha Acatitla si acepta un procedimiento abreviado.

De acuerdo con el representante legal de Anaira S., la joven que acusó a la youtuber de distribuir y almacenar el video de su violación, un procesamiento abreviado implicaría que YosStop se declare culpable y eso significa que podría reducirse una doceava parte su condena en prisión.

No es opción, no creo que la estrategia final de su defensa sea un juicio abreviado, pues de esta manera, Yoss no evitaría la cárcel”, dijo Javier Schütte en una entrevista a TvyNovelas.