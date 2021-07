YosStop: A casi una semana de su detención, su pareja comparte clip defendiéndola

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue el martes 29 de junio que la youtuber YosStop fue aprehendida por autoridades de la Fiscalía de Justicia de la Ciuidad de México bajo los cargos de presunción de difusión de pornografía infantil.

Yosselin "N" permanece a disposición de las autoridades del Estado de México, esta recluída en el Penal Femenil de Santa María Acatitla, esto hasta que se revele si será vinculada a proveso.

Fue a través del perfil de Instagram @justyoss Gerardo González, pareja de la joven youtuber desde hace poco más de 8 años, publicó un vídeo donde explica la importancia de dar una noticia severa e invita a los medios de comunicación a no compartir "rumores", pidiendo no arriesguen su veracidad por raiting.

El clip publicado en la red social inicia dando gracias a todos aquellos que han mostrado su apoyo a YosStop, "Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que han expresado su inmenso cariño, su apoyo, su empatía a lo que ha estado sucediendo".

"Sé que hay muchas dudas al respecto, por que hay mucha, mucha información falsa alrededor, que algunas personas piensan cosas que nada que ver", explicó Gerardo y agregó, "A los medios quisiera decirles: Ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran, por que al final eso es la libertad de expresión, pero al hacer, al difundir información falsa están exponiendo su seriedad informativa".

"Esta parte es muy importante que quede clara, Yosselin no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el vídeo en cuestión, es más Yosselin no conoce a ninguno de los involucrados, Yosselin obviamente no estaba presente el día que grabaron ese vídeo, Yosselin no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena", precisó.