Anaira S., presunta víctima de YosStop, ¿buscará el apoyo de Sergio Mayer?

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de pornografía infantil de YosStop sigue dando de qué hablar, pues ahora su presunta víctima, Anaira S. podría buscar la ayuda de Sergio Mayer.

AUNQUE lo NIEGUE

A pesar de q los defensores de @YosStoP aseguran q SOLO OPINÓ sobre el video de una violación, LA REALIDAD es q SÍ DIFUNDIÓ en twitter las imágenes del ataque a una joven.

Una copia de ello, fue entregada a @FiscaliaCDMX cómo prueba Vs la youyuber.

Así se detalla pic.twitter.com/TCP0i0cY9S — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 30, 2021

En los últimos días, el político y actor se ha jactado de ser alguien que ayuda a las víctimas de violencia de género, motivo por el cual, la joven pediría su ayuda para castigar a Yoss “N” por difundir el video en el que era abusada por cuatro adolescentes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Según relató el periodista Miguel Ángel Arredondo, Anaira quiere que el diputado se involucre en su caso, aunque eso signifique ir en contra de la media hermana de Ginny Hoffman, a quien también está ayudando con su hija Alexa, por presunto abuso sexual de su padre, Héctor.

Me llegó información de última hora de que la chica Ainara buscará a Sergio Mayer para que la apoye contra Yoseline Hoffman. Es donde digo, ¿cómo va a actuar Sergio Mayer? Por un lado defiende a Ginny Hoffman y a su hija Alexa Parra y por este otro lado estaría apoyando a Ainara, si es que la apoya, contra Yosseline. ¿Cómo?”, expresó el periodista.

EN CONFLICTO POR GINNY HOFFMAN

Por su parte, el periodista Jorge O’Farril dijo que Mayer deberá ayudar a Anaira si ella se lo pide, ya que se comprometió a ayudar a todas las víctimas.

“Sergio tendrá que responder. Él ha dicho que va a ayudar a todas las personas que le pidan ayuda. Si aquí Ainara levanta la mano para decirle ayúdame, me parece que tendrá que al menos, darle un voto de confianza, estudiar el caso y analizar si la ayuda”, expresó.

El diputado y actor, según dijo Miguel Ángel, deberá analizar sus movimientos ya que su apoyo a Anaira podría entrar en conflicto con su apoyo a Ginny Hoffman.

“Entrará en un conflicto porque su vara de la justicia ya no va a saber. Estará con la familia Hoffman, pero a la vez no. Ahí sí Sergio Mayer sabrá que no es lo mismo ser juez y parte. Vamos a ver cuando la prensa le pregunte que hará en el momento que Ainara le pida justicia contra Yoseline Hoffman. Ya lo veremos”, finalizó Miguel Ángel Maldonado.