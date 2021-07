Saxofonista atacada con ácido llama “oportunista” a Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio Mayer continúa en el ojo del huracán, pues luego de su polémica pelea con Gustavo Adolfo Infante, ahora la saxofonista María Elena Ríos, despotricó en su contra.

Como se recordará, el 9 de septiembre de 2019, la artista fue rociada con ácido por su ex pareja, el ex diputado Juan Vera Carrizal. Y presuntamente, Sergio Mayer habría ayudado para la detención del agresor.

En el programa “De Primera Mano”, (poco antes de su pelea con Gustavo), el también actor afirmó que está comprometido con las víctimas de violencia de género, y que María Elena Ríos era una de las mujeres a las que había apoyado.

Sin embargo, al momento de referirse a ella, lo hizo como una “violinista”, cuando su verdadera profesión es como saxofonista.

“¿Se acuerdan de la violinista? La violinista a la que le echaron encima el ácido, María Elena Ríos. Yo no sé si ustedes sabían que también la apoyé y ayudamos a que se hiciera la detención”, dijo Mayer en el programa.

“Si no hay nadie no hice nada. Es lo que les digo, hay una cantidad de cosas positivas que he hecho, que quieren desvirtuar y degenerar el trabajo que estoy haciendo y no lo voy a permitir”.

“USTED SOLO FUE A HACER SHOW”: MARÍA ELENA RÍOS

Luego de estas declaraciones por parte del diputado, María Elena acudió a su cuenta de Twitter para exponerlo y despotricar en contra de él.

Si de verdad me hubiese ayudado, Sergio Mayer, no me nombraría como ‘violinista’ porque para su información, soy saxofonista” escribió la oaxaqueña.

Asimismo, ella dijo que Sergio sólo fue a “hacer show” en medio de la tragedia que sufrió.

“Usted sólo fue a hacer show con el criminal de @RVasconselosM el 17 de febrero del 2020. Las órdenes de aprehensión salieron en diciembre de 2019 #Oportunista”, refutó.