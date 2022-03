Yordi Rosado recibe propuesta de trabajo de la DEA .. en cumbia

Ciudad de México.- Después de las confesiones que logró con Luis de Llano y Roberto Palazuelos, quienes han comentado que han mantenido relaciones con menores de edad y estar cercas del asesinato, se menciona que las DEA anda ofreciendle trabajo al conductor Yordi Rosado.

Claro que esto es sólo de broma en una canción que circula en youtube, compuesta por MisterCumbia, que en semanas pasadas ha saltado a lo mediático con sus composiciones sobre el rompimiento de Belinda y Christian Nodal y el pleito de JBalvin y Residente.

La DEA es la agencia del Departamento de Justicia de EU dedicada a la lucha contra el contrabando, lavado de activos y el narcotráfico.

En la reciente creación, este tamaulipeco pone como personaje central al exintegrante de Otro Rollo.

"Yordi Rosado, sí que está pesado/ te saca más sopa que yendo a los juzgados/ Yordi Rosado nadie se le pela/ dicen que trabajo le ofreció la DEA", canta en la primera frase.

"En la tele yo lo vi, junto con Adal Ramones/ es Yordi Rosado, el productor señores/ hace tiempo que transmite en las redes sociales/ el compa te divierte llevando celebridades.

"Pero algo muy curioso pasa en su podcast/ que a muchos que ha llevado los ha hecho confesar/ cuando llevó a Palazuelos hablaron de un muertito/ yo no me la sabía me sacaron de quicio", agrega.

Más adelante hace mención de Luis de Llano, que en la última semana ha estado en la controversia por su relación son Sasha, exintegrante de Timbiriche, cuando ella tenía 14 años y él, más del triple en edad.

"Ahora lo más caliente, el señor Del Llano/ a ver si no lo entamban por haberlo entrevistado/ de veras que hay talento para hacerlos confesar/, le compuse su cumbia, se la vengo yo a cantar", se escucha.

Mistercumbia radica desde hace dos años en Virginia, Carolina del Norte, y es conocido como "El rey de las cumbias virales", las cuales crea y luego toca en presentaciones donde se las piden.