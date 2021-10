Yolanda Hadid acusa a Zayn Malik de golpearla

MÉXICO.- Este 28 de octubre, TMZ publicó una historia donde afirmaban que Zayn Malik golpeó a Yolanda Hadid, madre de su novia, Gigi Hadid. Ahora el exintegrante de One Direction se ha pronunciado respecto a la polémica por medio de su cuenta de Twitter.

"Como todos saben, soy una persona reservada y tengo muchas ganas de crear un lugar seguro y privado para que mi hija crezca tranquila", escribió el cantante, cuya hija, Khai, acaba de cumplir un año el mes pasado.

"Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al ojo público para que todos puedan meterse y opinar. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no cuestionar las afirmaciones que surgieron de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que entró en nuestra casa mientras ella no estaba hace varias semanas", continuó.

Y agregó: "Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que ahora estamos divididos y, a pesar de mis esfuerzos por restaurar el ambiente familiar pacífico que me permite ser el padre que mi hija merece, esto ha sido 'filtrado' a la prensa. Sin embargo, tengo la esperanza de que todos los involucrados sanemos de las duras palabras dichas y, lo que es más importante, sigo alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que ella merece."

Zayn cerró su declaración refiriéndose directamente al reporte de TMZ: "Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid y por el bien de mi hija me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y logremos sanar estos problemas familiares en privado."

¿Qué publicó TMZ?

Yolanda Hadid, madre de las modelos Gigi y Bella Hadid, dijo este jueves que Zayn Malik la golpeó tras una fuerte discusión. De acuerdo con TMZ, fuentes cercanas aseguraron que todo ocurrió la semana pasada y que Yolanda está considerando hacer una denuncia formal. Hasta el momento ni la modelo ni su madre han hecho más declaraciones al respecto.