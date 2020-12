“Yo tampoco quiero cantar con mi abuelo”: Frida Sofía le responde a Enrique Guzmán

MIAMI, Florida.- Frida Sofía asegura que por fin están de acuerdo en algo ella y su abuelo Enrique Guzmán, pues ella tampoco tiene deseos de cantar a su lado.

Luego de que el padre de Alejandra Guzmán declarara que la reconciliación con su nieta es casi imposible porque es difícil entablar una conversación con ella, ésta le respondió en el programa de “Chisme No Like”.

La hija de Alejandra Guzmán, sin decir una sola grosería, ni exaltarse, expresó: “Por fin estamos de acuerdo en algo, yo tampoco quiero cantar con mi abuelo”.

Frida Sofía aseguró que siempre va a admirar a Enrique y Alejandra Guzmán como artistas, pero no como familia, pues le han fallado demasiado a lo largo de su vida.

Que diga que no quiere cantar conmigo no me viene, ni me va, porque yo con él no quiero cantar, que diga que no canto, no me importa. Sé que sí canto, he demostrado mi potencial, me ha tocado salir adelante sola, mucha gente se burla pero yo no me voy a dar por vencida jamás, subrayó.