Yeri Mua habla de beso con una de sus amigas tras terminar relación

Tijuana, Baja California.- La influencer veracruzana, Yeri Mua fue tendencia en redes tras terminar su relación con su novio Brian Villegas y se filtrará una fotografía de ella besando a una amiga suya.

Se viralizó en la plataforma de TikTok una infidelidad de Brian Villegas o también conocido como el "Paponas" a su pareja en un antro. La famosa se enteró cuando estaba realizando un "en vivo".

Así también, se difundió en redes un beso de Yeri con una amiga suya en un antro gay. La infuencer dijo: “Lo que pasó ayer de ninguna manera, ni con ninguna intención, fue para vengarme de Brian, no fue así”.

Sobre su intención al besarla y ante rumores de un nuevo romance, dejó en claro: “Yo no le veo de la misma manera que cuando yo me beso con un hombre. Yo cuando me beso con una mujer lo veo como de amistad, relajo y yo sé que no es cualquier cosa”.