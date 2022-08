Yeri Mua explica su foto con hombre misterioso en moto y supuesto robo

Tijuana, Baja California.- Tras anunciar su separación Yeri Mua y Brayan, se viralizaron unas fotografías de la influencer con un hombre en moto.

"Yo me di un tiempo con brayan, no con la p*teri*", declaró Yeri. Tal parece las imágenes fue un malentendido y la veracruzana no tiene nueva pareja.

Yeri Mua pidió prestada la motocicleta y el fanático le pidió una foto juntos pero no existe alguna otra relación entre los dos.

Robaron sus pertenencias

Asimismo, en semanas pasadas había compartido buscaba quien la ayudará en la limpieza de su hogar, sin embargo, el día de ayer denunció a su empleada por supuestamente robarse ropa y sus regalos.