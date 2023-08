Yeri Mua confiesa su atracción por Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO.-Recientemente, en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la influencer veracruzana, Yeri Mua, dejó a todos boquiabiertos al revelar su inesperada atracción por el actor y político Sergio Mayer. A pesar de su predilección por hombres más jóvenes, Mua no pudo evitar destacar el atractivo del exmiembro de Garibaldi.

Esto sucedió cuando Yeri Mua compartió abiertamente sus pensamientos sobre Sergio Mayer. La joven influencer admitió que, a pesar de su preferencia general por hombres más jóvenes, el encanto y el carisma de Mayer la habían impactado.

"Está bien rico el Sergio Mayer, es viejo rico sabroso. Por su barbita y como que ya está medio anciano, pero tiene su algo. No sé, cada quien, sus gustos, a mí casi no me gustan los viejos, pero Sergio Mayer tiene algo", comentó la joven sobre el actor apodado “Tata”.