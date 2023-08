Yeri Mua revela que está bajo tratamiento psiquiátrico tras su rompimiento con Naim Darrechi

Ciudad de México. – A casi tres meses de que Naim Darrechi agredió prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yeri Mua salió a declarar que dio por terminada su relación con el español y que se encuentra bajo ayuda psicológica debido a los traumas que su ex pareja le dejó.

A su paso por la alfombra roja de una entrega de premios este fin de semana, la influencer rompió el silencio sobre el tema, pidiendo disculpas de nueva cuenta por la reacción tan desafortunada que tuvo su ahora ex pareja.

“yo que amo a los medios que siempre los he recibido con el cariño y respeto que se merecen, nunca le niego una foto a los medios y eso se los puede decir todo el mundo… que venga un patán y que me esté aquí jaloneando y golpeando es una estupidez, es una aberración… Sí definitivamente lo que hizo para nada me representa", expuso.

Yeri confirma que terminó de manera definitiva con Naim Darrechi

La también empresaria destacó que jamás permitiría algún tipo de mal trato sobre los medios y que optó por irse del aeropuerto cuando Naim comenzó con actitudes violentas causando un escándalo hacia los medios, haciendo énfasis en que terminó definitivamente cualquier relación con el español.

“Por eso yo agarré y me fui yo no pruebo esto, yo no voy a estar aquí pues de estúpida… entonces al final de cuentas esa persona y yo ya no estamos juntos ya lo decidimos… pues lamento mucho lo ocurrido la verdad es que me sentí muy avergonzada”

Asimismo, confesó que, en muchas ocasiones, por amor, fue tolerante con Darrechi e incluso permitió cantidad de abusos y arranques violentos del español y, sobre el rumor de un supuesto embarazo la jarocha lo negó rotundamente.

“pues ahora sí que una a veces se ciega por amor… si lo había sido (violento con ella) pero te digo a veces una es pend**a… pero bueno inclusive quiero admitir que o después de eso empecé a tomar tratamiento psiquiátrico y asistir a mis terapias precisamente por lo mismo porque yo quería salir de una relación Abusiva y ahora me siento mucho mejor conmigo misma… no en este momento no estoy embarazada”, agregó.