Yanet García: ''Entre más fuerte me critiquen, más me motiva’’

BARCELONA, España.- Yanet García, mejor conocida como ‘‘La chica del clima’’, acudió a su cuenta de Instagram para motivar a sus seguidores y fanáticos a lograr lo que sea que se propongan. Tal como ella lo hizo.

La actriz cuenta cómo fue su experiencia al lograr un papel protagónico en una película española, el cual dudaba que obtuviera.

‘‘Hice este casting para esta película que se llama ‘‘Bellozonismo’’ hace dos años, y jamás imaginé que me quedaría con el protagónico y sin embargo lo logré’’, señala la famosa mientras hizo énfasis en que ni siquiera había estudiado actuación.

Yanet invita a sus seguidores que se ‘‘atrevan’’ a todo y que crean en sí mismos, pues ella piensa que eso es lo más importante, además de trabajar ‘‘súper fuerte’’ por tus metas.

‘‘A mi me han dicho de todo, he sufrido críticas muy fuertes desde mi cuerpo para empezar, que si estoy operada que si tengo cirugías, no, el cuerpo que tengo lo he logrado a base de mucho esfuerzo y mucha dedicación y mucha disciplina y sí se puede porque yo lo logré, claro el busto si está operado y eso jamás lo he ocultado’’, señala.

‘‘He recibido críticas súper fuertes y eso me motiva todos los días, entre más fuerte me critiquen, más me motiva’’, agrega la actriz al finalizar el video