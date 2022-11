Yalitza Aparicio presenta documental de sobrevivientes de violencia a la mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Nombres de la talla de la mexicana Yalitza Aparicio, la chilena Daniela García y la española Ester Expósito presentarán una nueva serie documental titulada "Peace, peace, now, now" ("Paz, paz, ahora, ahora"), que retratará casos de supervivencia de mujeres en situaciones de violencia física y psicológica.

Los casos serán extraídos de situaciones reales en diversos países de latinoamérica. Cada actriz cubrió un país distinto; Yalitza tuvo reuniones con mujeres en Guatemala, Daniela en Colombia, Ester en México y, por último, la líder del grupo de rock Garbage, Shirley Manson, se encargó de Chile.

Los cuatro episodios del documental serán estrenados simultaneamente en la plataforma de streaming Star+ el próximo 23 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

¿Qué aprendió Yalitza durante la grabación de su nuevo proyecto?

Me di cuenta que hay muchas cosas que desconocemos y hemos ido repitiéndolas. Cuando supe que me tocaban las abuelas de Sepur Zarco (mujeres con violencia sexual durante la guerra civil), encontré que no había información suficiente y fue doloroso, porque aunque era otro país, pasaban por cosas similares al mío, confesó la actriz de Roma.

Yalitza también admitió que el documental fue un aprendizaje para las participantes, pues gracias a las diversas investigaciones y testimonios, las actrices lograron empaparse de la situación en países ajenos, y difundir las historias de mujeres que antes no habían podido ser escuchadas.

Es un problema global y contar esta historia (en otro país al originario) nos ayuda a tener esa parte neutral e ir tomando en cuenta detalles que luego dejamos ir. Es una lucha que debemos todas y todo en el mundo.

"Peace, peace, now, now", fue un proyecto que comenzó Daniela García previo a la pandemia y se rodó durante esta. Es co producida por la activista Lydia Cacho y dirigida, entre otras, por Isabel Coixet ("Mi vida sin mí") y Pepa San Martin ("Rara").

