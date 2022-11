Yalitza Aparicio revela que ha podido lidiar con las críticas gracias a la terapia

Ciudad de México.- La actriz Yalitza Aparicio estuvo en la alfombra roja de la nueva versión de Mujeres Asesinas, donde confesó que gracias a la terapia pudo lidiar con la fama, después de su irrupción en el medio tras tu protagónico en el filme Roma.

“Es un proceso en el que he aprendido, digo, haber llegado de la nada, no entendía nada de su sistema, era como de ‘yo entiendo que es su chamba, pero también era mi vida, y era como un ir y venir, ¿qué digo?, ¿qué hago?’, y no tanto correr”, explicó.

La artista se encuentra en un buen momento en su carrera después de que se alejara de la pantalla por la pandemia del covid-19, por lo que al encontrarse con la prensa, se pronunció sobre la importancia de hablar sobre la salud mental.

Hay a veces comentarios negativos que dices ‘podía tener la razón’, pero no les das todo el poder para que influya en tus sentimientos o en tus emociones, me dejo llevar más por aquellos comentarios positivos, creo que después de haber estado en Roma y ahora con todo el avance y progreso que he tenido, hay muchas personas que lo han tomado como inspiración y eso es lo que importa”

Declaró al respecto.

Siguiente proyecto

De la misma manera, la artista que forma parte del elenco principal del proyecto que está próximo a estrenarse en la plataforma ViX+, resaltó la importancia de la inclusión en las pasarelas.

“Me da mucho gusto que se estén rompiendo también esos estereotipos de quienes sí, quienes no, si cumples la estatura, el peso, el cuerpo, creo que tenemos una variedad tan inmensa que tiene que ser mostrada también”, manifestó.

Finalmente Yalitza recordó el tema principal de la serie, por lo que pidió al público femenino buscar apoyo cuando lo consideren necesario, destacando que pese a que las instituciones no brinden la ayuda necesaria, siempre existirán amigos o familia que puedan servir de soporte.