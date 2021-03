Yalitza Aparicio hará un personaje distinto a "Roma", dice Cher Constantine

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy viernes es el quinto día de grabación de "Presencias", donde participa por segunda ocasión en cine la mexicana Yalitza Aparicio, en el pueblo mágico de Tlalpujahua, bajo la dirección de Luis Mandoki.

El filme que se graba en el estado de Michoacán, esta a cargo de la productora Cher Constantine, quien asegura que trabajar con la actriz oaxaqueña ha sido muy gratificante y todo un encanto. En entrevista para El Informador, la también actriz, que forma parte del elenco de la película, explicó que el filme trata de un thriller psicológico de terror.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El protagonista del largometraje, Alberto Amann, es un actor afamado que regresa de visita al lugar de su infancia: Una cabaña internada muy dentro en el bosque. "Ahí vivió una tragedia; matan a su esposa y después regresa para descubrir quién fue quien los atacó; entonces se da cuenta de que pasan cosas muy extrañas y hay presencias paranormales en el pueblo", expresó Constantine.

La también actriz, aclaró que Yalitza Aparicio no fue llamada por recomendación del cineasta Alfonso Cuarón, ni tampoco hizo casting para este filme, como se esperaba después de su participación como "Cleo" en la película ganadora del Oscar.

Fue directamente la visión del director Luis Mandoki, quien vio que el personaje era muy diferente a lo que Aparicio había hecho en ·"Roma", por lo que se le otorgó y se espera que haga un súper papel, porque Yalitza es una gran actriz y tiene un gran talento.

"Yalitza es un encanto, súper sencilla, muy chistosa y nos cuenta sus historias. La verdad es una chava muy aterrizada", aseguró.

Durante la entrevista Cher también comenta sobre el momento climax del filme, qué es cuando el protagonista es acechado por todas las presencias extrañas que hay en el pueblo, que a decir de la actriz, no están nada bonitas. También adelantó que el rodaje será de siete semanas y su papel será el de la siquiatra del protagonista.

Aseguró que trabajar con Luis Mandoki es una joya, porque además de ser un gran director, también escribió el guión y es una excelente persona.

Luis Mandoki, Yalitza Aparicio, Damian Alcazar, filmando en el bello Tlalpujahua ❤ el acceso esta exageradamente controlado

"Presencias" no se estrenará en el 2021

Aún no hay una fecha de presentación exacta a medios de la película, por lo que se espera su llegada a la pantalla grande hasta el 2022.

Yalitza es uno de los personajes más esperados de esta producción por los habitantes del pueblo mágico de Tlalpujahua, en Michoacán, quienes junto a los miemblos del filme han montado guardias durante las grabaciones con el sol a plomo, con la esperanza de poder captar una imagen de la actriz nominada al Oscar.

Luis Mandoki, el director, observa, se involucra y gira instrucciones. No se sienta ni un momento y camina a un costado de la presidencia municipal de este pintoresco pueblo. El cineasta permite que se invada un poco la intimidad de su producción para hacer fotografías y videos, pero no da entrevistas, ya que no quiere perder ni un detalle.

Afuera del pueblo, está Yalitza con su equipo de trabajo y mandó saludos en sus redes sociales y se dice contenta de estar en Tlalpujahua.