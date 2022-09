Yailin, esposa de Anuel AA, es acusada de robar a diseñadora

Las redes sociales no parecen estar tratando muy bien a Yalin "La más viral".

Desde el inicio de su relación con Anuel AA, al principio de este año, sus seguidores comenzaron a despotricar en contra de la dominicana al lamentar que Anuel no regresara con la Bichota.

Ahí fue cuando la atacaron y tildaron de haberle "robado" el novio a Karol.



Lo cierto es que la relación avanzó, Yailin la más viral, se casó con Anuel AA hace tres meses y su popularidad en la red aumentó.

De forma paralela, la dominicana desplegó su carrera y comenzó a recorrer los escenarios, pero ahora los rumores de una supuesta separación sobrevuelan a la pareja.



Como si esto fuese poco, ahora Yailin, la más viral, vuelve a ser atacada en las redes sociales y esta vez la esposa de Anuel AA es señalada como ladrona. Esta vez se trata de una acusación bastante seria por incumplimiento de un contrato y robo de prendas.

¿Por qué acusan a Yailin en redes de ladrona?



Según la diseñadora, Leydis Ortiz, Yailin se quedó con un vestido de diamantes que confeccionó especialmente para ella.

"Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque. No estoy cobrando veinte mil dólares ni un millón de dólares. Estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que yo le hice para su último video, más nada", se quejó desde su cuenta de Instagram.

Muy molesta con el supuesto robo de la esposa de Anuel AA, agregó: