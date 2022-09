Nueva novia de Anuel AA se defiende antes las críticas: "Él vino solo"

La semana pasada se confirmaron los rumores de que Anuel AA se encuentra enamorado de alguien más que no es su esposa, Yailín La Más Viral, sino de una modelo hondureña llamada Shaarza Moriel, la cual fue anteriormente novia de Natanael Cano.

Fue la misma Shaarza quien dio a conocer que conoció al rapero en México durante un festival y quien ha publicado historias donde deja ver que son algo más que amigos.

La influencer ha recibido muchas críticas al respecto, por lo que recientemente hizo un en vivo para hablar de su vínculo con el cantante.

Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que éramos amigos; sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero sí les digo que él es el que me busca", aseguró.

También dijo que ella no necesitaba meterse en medio de un matrimonio y que tampoco es una interesada, pues con tan solo 21 años ha logrado tener casas, carros y hacer los viajes que quiere.

Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será? Para los que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él".