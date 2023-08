Yahritza y su Esencia cobrará convivencia con fanáticos pese a polémicas

Ciudad de México.- Yahritza y su Esencia siguen en la mira pública después de la controversia que surgió tras las declaraciones sobre la comida mexicana, y es que ahora se ha revelado que la agrupación anunció una convivencia con sus seguidores, pero no será gratis.

De acuerdo a Despierta América, los músicos ofrecerían parte de las entradas a sus conciertos en paquete VIP con la opción de acceder a un Meet & Greet por un valor de 125 dólares.

Aunque la banda tiene tres presentaciones en México, según el programa, los músicos únicamente tendrán convivencias con sus fanáticos de Estados Unidos.

La polémica

La polémica con Yahritza y su Esencia comenzó cuando Armand, uno de los integrantes, fue entrevistado y cuestionado sobre sus raíces, específicamente la comida, dado que sus orígenes son de tierras aztecas, pero la respuesta del guitarrista fue que prefería la comida de Estados Unidos por su sazón y porque “sí pica”.

“Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo en ese momento Armando.

Lamentablemente las polémicas declaraciones no se detuvieron ahí, pues los integrantes de la agrupación manifestaron que no les gusta despertar en México por el ruido de las ciudades y el tráfico.

Estas declaraciones provocaron un sinfín de comentarios en su contra y el rechazó de varios de sus seguidores, debido al desagrado que manifestaron por las costumbres del país azteca.