Yahir se niega a apoyar a Tristán con su Onlyfans

Ciudad de México.- Yahir habló sobre las razones por las que se nuevamente se distanció de su hijo Tristán, aunque anteriormente había expresado la emoción de volver a convivir con el joven.

En su estadía por el Aeropuerto de la Ciudad de México, el cantante se sinceró sobre el por qué sigue sin contacto con su hijo y remarcó que no está de acuerdo con el tipo de vida que lleva.

No, yo no lo apoyo, no, no, no. Con todo este tema del OnlyFans, el tema drogas y todo esto, de hecho, es por lo que estamos distanciados. Es triste y no lo puedo negar, es triste, pero también soltar es importante, y nada, mi hijo tiene que vivir lo que quiere vivir”

Conserva esperanza

Pese a su molestia por esta situación, Yahir aseveró que ama a su descendiente y espera que algún día se acerque a él y puedan solucionar sus diferencias.

“Claro, por supuesto, quiero a mi hijo y lo quiero conmigo, no lo quiero en otro lado, lo quiero conmigo, y no agarrar el camino fácil, y ‘ah bueno, pues no me aceptan como soy’, y agarro camino, es que no lo puedo aceptar así. Mi hijo es otro en una situación… ¿sabes?... Ya había prometido no hablar de mi hijo, así que nada más, es todo lo que tengo que decir”, explicó.

Desde que Tristán Othón Fierros anunció que volvió a realizar contenido sexualmente explícito a través de la plataforma de pago, el famoso cantante confirmó a la prensa que está distanciado del joven.

Hace algunas semanas el chico de 24 años reactivó su presencia a través de OnlyFans, misma plataforma en la que ya había compartido contenido sexual en noviembre de 2021.