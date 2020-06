Yahir reconoce su responsabilidad por las adicciones de su hijo

Yahir, después de varios años de apoyar a su hijo para salir de las adicciones, reconoció que parte de esta situación fue su responsabilidad porque no lo educó de la forma más adecuada.

“Ese rollo de ser permisivo y darme cuenta tarde que mi hijo tenía un problema de adicción, eso es muy fuerte porque no nos dimos cuenta hasta el momento en que mi hijo ya se abrió conmigo y ya empezamos a tener diferentes tratamientos, diferentes programas de ayuda”.

Sin embargo también valora la gran comunicación que siempre ha tenido con su primogénito.

“Es un gran chamaco, tenemos una comunicación asertiva muy fuerte y eso se lo agradezco muchísimo a Dios y a la vida”.

Por otro lado el cantante, egresado de "La Academia, expresó lo difícil que fue ayudar al chico de 22 años

“Si, al principio palabras, al principio tratar de ayudar, al principio era una cuestión de que dar consejos y cuando ya decidimos tomar terapia profesional fue porque ya no entraban lo consejos. Yo no he dejado a mi hijo en ningún momento, lo único es que si, creo que empezamos un poco tarde porque no me había dado cuenta

El también actor expresó cuál ha sido la base para que su primer hijo haya podido salir adelante.

“Lo mejor que nos pudo haber pasado definitivamente es que desde niño hasta el día de hoy, hemos tratado a nuestro hijo con puro amor, día tras día. Abrazos, besos, es lo único que hemos hecho desde el día que nació el niño hasta el día de hoy. Entonces siento que eso es un peso mucho más grande que cualquier adiccion”.

Finalmente el intérprete envió un mensaje a todos los padres que puedan estar pasando por una situación similar a la suya.

“Tienes que besuquear a tu hijo, tiene que sentir que lo amas, tiene que sentir que él va a salir de ahí, y que tiene que luchar fuertemente por ese amor”.