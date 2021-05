Yadhira Carrillo responde a Michelle Renaud sobre polémica por cachetada en casting

Ciudad de México.-Yadhira Carrillo dio réplica a las recientes declaraciones de Michelle Renaud, quien confesó que la peor cachetada que le han dado fue durante un casting que realizó con la protagonista de la telenovela Amarte es mi Pecado.

Durante la entrevista que ofreció al programa de YouTube “Pinky Promise”, Renaud contó que se quedó “shockeada”, porque la ex reina de belleza la golpeó tan duro que se le quedó la cara dormida y le dolió por un buen rato.

Por su parte, Carrillo aprovechó su encuentro con la prensa durante su llegada al reclusorio, lugar al que acude a visitar a su marido, para revelar el motivo por el que se comportó de esa manera.

Yadhira Carrillo se justifica

“Nuestro director Benjamín Cann, a quien le mando un beso, siempre nos dijo: ‘Quiero una bien dada, no quiero muchas’. Y si no la dabas bien, se tenía que repetir y tenía que volver a dar la cachetada, una vez me acuerdo que con (Sergio) Sendel se repitieron siete veces, él lo puede platicar y siempre nos decía nuestro director: ‘Una y bien dada’, ¡qué dolor!”, explicó Yadhira.

Asimismo, la esposa de Juan Collado comentó que no es la única que graba las escenas de esta manera, pues su deseo es que se realicen lo mejor posible. “Incluso me dejaban marcada la mano muchas veces, las compañeras, nos las dejábamos marcadas, nos dábamos unas cachetadas de verdad, te dolía, juro que sentías hasta el tímpano, sentías el oído, la mano aquí todo rojo, la mano marcada, ay pobrecitas”, detalló.

Finalmente, Yadhira Carrillo manifestó que para ella es normal dar y recibir cachetadas reales, aunque aclaró que siempre se hace con respeto y tratando de que quede a la primera, para no tener que repetirlo. “Puedo decir que hay más de ocho o diez actrices a quien tuve que darles y que me dieron cachetadas, primeras actrices, desde Jacqueline Andere. Nos dábamos unas muy buenas”.