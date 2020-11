Yadhira Carrillo pide a Lety Calderón que deje a sus hijos ver a su papá

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace poco más de un año que Juan Collado fue detenido por supuesta delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, se desató también una 'guerra' de declaraciones entre Leticia Calderón y Yadhira Carrillo sobre la comunicación que el abogado mantiene desde prisión con sus hijos, Luciano y Carlo.

Y es que, mientras la intérprete de 'Victoria' en Imperio de Mentiras asegura que la interacción ha sido prácticamente nula y que su expareja es quien no ha hecho la petición para que sus hijos lo visiten en el reclusorio, Carrillo sostiene que su esposo ha conversado en varias ocasiones con los adolescentes.

"Los llama casi a diario", afirmó Yadhira Carrillo en un programa matutino, declaraciones que se contrapuntean con las que Calderón dio, incluso fastidiada del tema, hace unos días frente a varios medios de comunicación.

"Yo no sé si a ustedes ya no les da flojera preguntar, pero a mí sí me da flojera contestar. Ya les dije que en el momento en que a mí Juan me lo requiera yo con mucho gusto le permito a los muchachos".

Este fin de semana, Carrillo, como lo hace desde hace un año, visitó al abogado en el reclusorio donde frente a las cámaras reafirmó los deseos de su esposo por ver a sus hijos, sin embargo, dejó claro que si la decisión de la madre es no llevarlos, la respetarán.

"Lo que él quiere es que vengan, pero si ella considera que no es adecuado, se le respeta", declaró, de acuerdo con reportes de Univision.

La protagonista de telenovelas como Amarte es mi pecado y La Otra aprovechó el foro para pedir a Lety Calderón que "se toque el corazón" y permita que Luciano y Carlo visiten a su padre. "Él sí los necesita".

"Juan y yo le pedimos encarecidamente que permita que vengan los niños a ver a Juan porque Juan los ha visto toda la vida y ahora que está aquí no los puede ver", destacó.

Pese a las declaraciones que Leticia Calderón hizo hace unos días en el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda sobre el abandono y ausencia del abogado como figura paterna, Yadhira Carrillo insistió en el trabajo que Collado ha hecho como padre y la necesidad de sus hijos que tiene ahora que el proceso legal que enfrenta se ha demorado en resolver.

"Es bien importante para él que los niños estén cerca porque esto se ha alargado tanto. Ha sido un gran padre con ellos", sentenció Carrillo. "Sería precioso, un gran regalo para él, que sí se lo merece porque ha sido un gran padre, nunca les ha faltado nada. Todo se los da él".