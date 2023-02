Yadhira Carrillo asegura que Juan Collado saldrá pronto de la cárcel

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo se mostró ilusionada con la esperanza de que Juan Collado obtenga su libertad en las siguientes horas, después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República no avisara por dos años la desestimación por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

“El Ministerio Público de Querétaro llega a la determinación de que no hubo operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, indicó el periodista Manuel Espino a su colega Ciro Gómez Leyva, tras la investigación presentada por un diario de circulación nacional.

Respecto a que la actriz reveló para Gustavo Adolfo Infante su expectativa sobre la liberación de su pareja.

Estoy muy contenta... Llevamos cuatro años ahí, nosotros siempre hemos sabido lo que somos y siempre lo hemos dicho, pero es tan bonito y se siente tan bonito que salga la verdad a la luz, eso para mí muy importante y para él también, para toda la familia, porque siempre hemos sido gente trabajadora y muy decente"

Mencionó la artista de 49 años.

Tiempo en vano

Ante la duda con relación a los tiempos en que Juan pudiera ser liberado, Carrillo señaló: “Lo estoy esperando en este instante, que lo saquen en este momento, no sé si saldría hoy, pero debería estar aquí porque lleva cuatro años en la cárcel y él no debió pisar ese lugar, jamás, nunca en su vida”.

De la misma manera, la intérprete destacó: “Debería estar en casa ahorita y deberían estarle pidiendo perdón todas las autoridades. Voy para el reclusorio, no he podido hablar con él, porque él es el que me llama”.

Por último, Yadhira Carrillo expuso que por el momento desconoce si Juan ya fue informado sobre la exoneración, pues incluso ella no contaba con la información que se desveló la mañana de este martes.

“Es un señor tan honorable, es un señor que ha trabajado todos los días de su vida, en su vida le ha pedido un solo favor a nadie, a él es al que siempre le piden favores, es un señor generoso, que qué te puedo decir, me da tanta rabia, mucho coraje”, remató.