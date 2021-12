Ya puedes rentar la casa de 'Mi pobre angelito' en Airbnb

ESTADOS UNIDOS.- No hay duda de que Mi pobre angelito es una de las películas que no pueden faltar en la temporada navideña pues el filme se ha convertido en un entrañable clásico que a más de uno le genera nostalgia.

Uno de los elementos más icónicos de la cinta noventera es la hermosa casa de ladrillos en la que vive la familia McCallister y donde se desarrolla la primera película de la franquicia.

Ahora, la locación estará disponible para renta en Airbnb, donde aparecerá con el nombre del hermano mayor de Kevin, Buzz McCallister, como el anfitrión. En una divertida alusión a su papel en la cinta, Buzz escribe:

“Tal vez no me recuerdes como alguien particularmente acogedor, pero he madurado y estaré feliz de compartir la casa de mi familia, e incluso mi pizza, contigo en estas festividades. Solo trata de no dejar que mi tarántula, Axl, se pierda esta vez”.