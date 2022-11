'Ya no eres mi familia': Andrés García explota contra su hijo Leonardo

Ciudad de México.- El pleito entre Andrés García y su hijo Leonardo no termina.

El actor respondió a las acusaciones de su vástago contra su esposa Margarita Portillo de forma molesta.

García reapareció postrado en una cama y conectado a un tanque de oxígeno para reclamarle.

A través de su canal de YouTube

El artista de 81 años empleó al equipo de su canal de YouTube para mandarle una fuerte y contundente contestación a su hijo por lo dicho contra su pareja.

“Él es el que nunca ha ayudado en nada. Lo único que ha venido es a estar de gorrón, no ha pagado la comida ante nadie, no ha dado ni un peso”, dijo el histrión con voz entrecortada y fatigada.

Acto seguido, el intérprete de Pedro Navajas arremetió contra Leo y le recriminó que no se haya hecho cargo de ninguno de los gastos hospitalarios.

“Leonardo ya cállate al put* boca y deja de hablar pendej*&#s y mentiras. Todo mundo ha ayudado más que tú”, manifestó visiblemente molesto.

Foto: Agencia México

Lo desconoce como su hijo

De la misma manera, don Andrés recalcó que a partir de ese momento ya no considera al también artista como parte de su descendencia.

“Yo no sé… éstas deben ser pendej*&#s que tu mamá te mete en la cabeza. Un consejo: deja de ching*n$o, no te metas con mi familia, tú no eres ya ni de mi familia, Leonardo, así que ya deja de ching*r y de hablar. Búscate otra familia por otro lado, tú ya no eres mi familia, dices puras pendej*&#s. Vergüenza me das, ahí nos vemos, chinga tu mad%&”, finalizó.

El enojo de García surgió tras el comunicado que lanzó Leonardo en el que denunció que Margarita Portillo, pareja del actor, no vive con él y no le atiende todo el tiempo y también la acusó de no darles la información completa sobre la salud real de su padre, y que tampoco los deja verlo.

Por otro lado, el hijo del primer actor denunció que Portillo expone a su padre, refiriéndose a lo que se puede ver en el canal de YouTube y las redes sociales oficiales de Andrés García. “No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita, pero no lo vamos a permitir”, sentenció Leo.

Video: