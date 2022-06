¡Ya nació! Pedro Pietro se convierte en padre

Ciudad de México.- El conductor Pedro Prieto debutó como padre después de que en diciembre anunciara que su pareja Titi Jaques estaba embarazada.

Por medio de sus redes sociales, Prieto compartió una imagen con su hijo, quien tendrá el nombre de Leonardo.

A través de sus redes sociales, el artista español compartió la primera imagen con su hijo, que llevará el nombre de Leonardo, con la siguiente frase: “Ya soy papá! Es lo más hermoso de la vida!!”.

Ya soy papá! Es lo más hermoso de la vida!!! Oye mañana estaré a las 9 am en @Team_SaleElSol y te cuento todo lo que es vivir esto����@ImagenTVMex pic.twitter.com/aergPmgy00 — Pedro Prieto (@PedroPrietoTv) June 7, 2022

Detalles del nacimiento

Posteriormente, el presentador de televisión contó en el programa Sale el Sol, algunos detalles del momento del nacimiento de su primogénito.

Se adelantó un poquito, en el sentido de que ya llevamos 40 semanas, pero como no nacía, fueron 3 kilos 500 (gramos), o sea, si lo dejamos unas semanas más sigue creciendo, y se provocó la cesárea, pero mi mujer es una campeona, seguramente me está viendo desde el hospital, mi vida te amo”

Relató.

De la misma forma, Pedro alabó la labor de parto de su esposa. “Las mujeres son unas campeonas, es impresionante todo el proceso, es único, es algo muy disfrutable y la evolución que tienen, 9 meses, es increíble ver cómo la mujer va evolucionando y tiene la capacidad de dar vida”.

Supera expectativas

Visiblemente emocionado, Prieto manifestó que el instante del nacimiento de su hijo ha superado todas sus expectativas. “Es el mejor momento que he vivido en toda mi vida, no piensas en nada más que apoyarla, en estar a su lado de que no sufra… y cuando ves al bebé…”.

Y casi al borde del llanto, el también actor contó la emoción que sintió al darse cuenta de que el bebé reconoce su voz. “Nació llorando, pero cuando lo estaban agarrando los pediatras, pues le empecé a hablar y se calmaba un momento, y es impresionante sentir cómo tu bebé te escucha, cómo te abre los ojitos, cómo te mira, te invade un sentimiento de felicidad, de que sabes que vas a intentar ser una mejor persona por él y vas a darle todo”, relató.