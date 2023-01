“Ya chole” dice Alicia Machado sobre Miss Universo

Tijuana BC.- La actriz venezolana y ex Miss Universo 1995, Alicia Machado compartió su punto de vista sobre los certámenes de belleza donde ganó Estados Unidos la corona.

Fue unas horas después de la final en la que R’Bonney Gabriel se coronó, que la originaria de Maracay, se conectó en un en vivo con sus seguidores de Instagram.

Vi muchas fallas en el certamen, hay un discurso feminista de empoderamiento femenino que ya chole, como dicen en México, ya chole”

Destacó.

El ser mujer

Agregó que a sus 45 años que tiene, nunca se había cuestionado tanto, tanto como últimamente se cuestiona el ser mujer.

“El ser mujer, y empoderarte, y la igualdad, y la madre, ya está el tema agobiado.. Estamos hablando constantemente de la igualdad de la mujer y que no nos sexualicen y materialicen y ahora salen y nos comparan con un reloj, carro, taza, tampoco la igualdad de la mujer es pisotear a un hombre”, consideró.

Machado, a quien durante su reinado se le recalcó el sobrepeso que tuvo por un problema natural, destacó haber visto un concurso con muchos cambios.

“Vi un concurso que tenía mucho tiempo que no veía y lo vi bastante con cosas cambiadas, los cambios no son malos son buenos, pero también hay que tener cuidado de cómo se hacen, que no se desvirtúen de lo que hacen”, detalló.

Lo que no le agradó fue que las concursantes hablaran demasiado de sí mismas, y no de sus países.

“Yo tengo una empresa de lo otro... Van a representar a su país, no así misma, me faltó que hablaran de su país.. Eso faltó... Ahora todo el mundo de psicoanalisa, se flaca, haz dinero”, dijo entre muchas cosas más.