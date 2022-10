William Valdés rompe en llanto al despedirse del programa Venga la Alegría

Ciudad de México.- William Valdés rompió en llanto este viernes al despedirse del programa Venga la Alegría de

TV Azteca.

Tras observar una semblanza que recordó los mejores momentos del cubano en la emisión, William expresó lo afortunado que se siente por haber sido parte de dicho proyecto.

Estoy muy agradecido, muy agradecido con Dios, con esta oportunidad que me llegó en un momento que no tenía para dónde ir. Este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México. Las ganas de yo levantarme todos los días y venir a Venga la Alegría a pasármela con ustedes no tiene precio”