Will Smith: usuarios recuerdan que se burló de una persona con alopecia

ESTADOS UNIDOS.- El pasado domingo 27 de marzo se vivió uno de los momentos más tensos e incómodos en la larga historia de los premios de la Academia, pues luego de una broma sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith, Will Smith se levantó de su asiento y subió directo al escenario a golpear a Chris Rock.

La broma pesada del comediante y la violenta reacción del actor han sido muy comentadas en redes sociales donde el público se divide entre condenar a los famosos por sus acciones o aplaudir que se defendiera a Jada de la broma. Así mismo, varios usuarios también han recordado una ocasión en la que Will Smith también hizo una broma sobre alguien con alopecia.

En el clip recopilado por usuarios de redes sociales se puede ver a un joven Will Smith en su época como el “Príncipe del rap”, cuando se identificaba principalmente como comediante. El actor estaba en el programa The Arsenio Hall Show, en 1991, haciendo bromas sobre personas calvas. Posteriormente señala al bajista John Williams y dice que él, “como todo calvo”, tiene que seguir varias reglas, como afeitarse la cabeza a diario.

La broma causó la risa del público, aunque hubo varios que se mostraron indignados por el chiste ante lo que Smith les dijo: “oh, por favor, son chistes”. Para agregar más temas a la conversación del escándalo de los Óscar, los internautas han hecho circular el video. Algunos lo usan para señalar como hipócrita al actor y otros simplemente comentan que es curioso que haya aprendido con los años que hay temas que pueden ser hirientes para algunas personas.

Todavía no puedo creer lo del cachetazo de Will Smith pic.twitter.com/SM1GM3Qork — Uriel Canob (@DubiNewells) March 28, 2022

“¿Así que realmente estás comparando a Will de 20 y tantos años con un Chris Rock de más de 50 años? Hay cosas que pensé que estaba bien decir cuando era joven e ingenuo. Lo sé mejor ahora, Chris debería haberlo sabido mejor”, “Esto es peor que la broma de GI Jane, en mi opinión” y “Estaba bien bromeando sobre otra persona... pero no pudo manejarlo cuando la broma se refería a su familia” son algunos de los comentarios que aparecen en redes sociales.

Will Smith se disculpa

A pocos días de la ceremonia en la que Will Smith recibió el Óscar a mejor actor por primera vez en su carrera, usó sus redes sociales para hablar de lo sucedido con Chris y pidió una disculpa por su comportamiento.

"Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", continúa.

Will Smith se disculpa públicamente sobre su actitud en los Óscares. pic.twitter.com/qc9xCC1Qpl — The Top Comics (@TheTopComics) March 29, 2022

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".