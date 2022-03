Will Smith tiene problemas reales de salud mental: Howard Stern

LOS ÁNGELES.-Howard Stern estaba "perturbado" por el ataque de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022, y argumentó que el actor debe sufrir una enfermedad mental.

“Esta es una señal de una gran enfermedad mental cuando no puedes controlar tu impulso. No solo eso, no era una broma insultante. Ni siquiera fue una buena broma”, dijo Stern, de 68 años, en su programa SiriusXM.

“La broma, francamente, estaba por debajo de Chris Rock. Fue un descarte. 'Te pareces a G.I. Jane.’”

Stern argumentó que lo que los fanáticos vieron en la televisión fue "un tipo que tiene problemas reales".

“No pensó dos veces en lo que estaba a punto de hacer”, dijo. “Ahora eso es una locura, cuando no puedes contenerte así”.

Famosos reaccionan al altercado de Will Smith en los Óscar

Smith sorprendió al público cuando golpeó al presentador Chris Rock en la cara y le gritó una vulgaridad al comediante por hacer una broma sobre el peinado de su esposa, un momento que eclipsó la ceremonia de los Oscar el domingo.

A continuación, algunas de las reacciones de los famosos en las redes sociales.

EL RAPERO Y ACTOR, JADEN SMITH, HIJO DE WILL SMITH Y JADA PINKETT SMITH:

"Así es como lo hacemos".

LA COMEDIANTE KATHY GRIFFIN:

"Déjame decirte algo, es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un comediante. Ahora todos tenemos que preocuparnos de quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y en los teatros".

LA COMEDIANTE Y ACTRIZ TIFFANY HADDISH

"Cuando vi a un hombre negro defender a su esposa, eso significó mucho para mí", dijo Haddish a la revista People. "Como mujer, que he estado desprotegida, que alguien diga: 'No menciones el nombre de mi mujer, deja a mi mujer en paz', eso es lo que se supone que debe hacer tu marido, ¿no? Protegerte".

Smith sorprendió al público cuando golpeó al presentador Chris Rock en la cara. Foto: Reuters

LA ACTRIZ SOPHIA BUSH:

"La violencia no está bien. La agresión nunca es la respuesta. Además (...) Esta es la segunda vez que Chris se burla de Jada en el escenario de los #Oscars, y esta noche ha ido a por su alopecia. Burlarse de la enfermedad autoinmune de alguien está mal. Hacerlo a propósito es cruel. Ambos necesitan parar".

EL PRESENTADOR DE TELEVISIÓN CONAN O'BRIEN:

"Acabo de ver la bofetada de Will Smith. ¿Alguien tiene un programa nocturno que me pueda prestar solo mañana?".

LA RAPERA NICKI MINAJ:

"Acabas de ser testigo en tiempo real de lo que ocurre en el alma de un hombre cuando mira a la mujer que ama y la ve conteniendo las lágrimas por una 'pequeña broma' a su costa".

EL DIRECTOR DE CINE ROB REINER:

"Will Smith le debe a Chris Rock una enorme disculpa. No hay excusa para lo que hizo. Tiene suerte de que Chris no presente cargos por agresión".

ACTRIZ Y MODELO JODIE TURNER-SMITH:

"Y en cuanto a *ese incidente* va (...), todavía lo estoy procesando. Tengo vergüenza de ajena por todos los involucrados".

EL ACTOR MARK HAMILL:

"Los cómicos son muy hábiles en el manejo de los abucheos. Con las agresiones físicas violentas(...), no tanto".

WILL PACKER, PRODUCTOR DE LA RETRANSMISIÓN DE LOS OSCARS

"Vaya(...), dije que los #Oscars no serían aburridos".