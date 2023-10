Wendy Guevara asegura que no ha asimilado fama que obtuvo tras ganar LCDLFM

Ciudad de México.- Wendy Guevara se sinceró sobre lo que ha sido su experiencia después de ganar la Casa de los Famosos.

La integrante de Las Perdidas reveló que hasta ahora no ha tenido oportunidad de reflexionar sobre la popularidad que ganó al participar en el reality show.

Yo creo que lo estoy asimilando todavía, porque te digo algo, no he parado de trabajar, sigo trabajando, tengo más de 36 fechas en la república mexicana y entrando el año tengo en Estados Unidos varias, y tengo muchos proyectos con Televisa ahorita”

Dijo ante las preguntas de la prensa.

Más sobre su vida

Posteriormente, la youtuber manifestó que en “Wendy: Perdida pero Famosa”, nuevo reality que protagoniza, la gente podrá conocer más sobre su vida cotidiana después de su paso por LCDLFM.

“Si me vieron en La casa de los famosos haciendo mucho escándalo, aquí es más íntimo, saben de mis orígenes, de dónde nací, de dónde vengo, ya saben que yo estoy súper orgullosa del barrio de donde yo soy, y que se nos dé una oportunidad a una chica trans como yo”, puntualizó.

Ante las preguntas de los reporteros sobre la amistad y las personas que ahora se le pueden acercar por interés, Guevara aseguró que por ahora tiene muy claro cómo proceder en este sentido.

“Yo, ¿sabes qué creo?, y siempre lo voy a sostener, que me quedo con la gente que siempre ha estado conmigo desde antes del video de Las perdidas que se viralizó, desde antes de La casa de los famosos, yo me quedó con eso gente, pero también me abro a más gente, no puedo cerrarme, pero mis amigos son los que ya tienen muchos años”, declaró.

Sin rechazos

Por otra parte, Wendy negó que se haya negado a trabajar con el productor Juan Osorio en una telenovela. “No lo rechacé, yo lo respeto mucho, es el papá de mi hermanito que adoro, Emilio Osorio, y el señor mis respetos igual que a su mamá, no lo rechacé, simplemente yo dije que también para hacer una telenovela o algo, tienes que estar preparada bastante, y bueno, sí me puedo aventar a la aventura, pero tengo otros proyectos y los de Televisa esos son los que me dicen qué hacer”, explicó.

Finalmente, Yesenia Guevara, hermana de Wendy, habló sobre la forma en que su familia percibe a la reconocida influencer en este momento de fama y gloria.

“La vemos un poquito cansada, pero muy feliz, muy emotiva dice ‘no me voy a rendir, estoy agradecida con la gente, con todo mundo de que le dan la oportunidad de seguir proyectando, de crearse como ser humano, como persona, de ser quién es. Claro que sí (la apoyamos), aquí estamos al pie del cañón con ella”, expuso al respecto.