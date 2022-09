"Wendell & Wild": Netflix lanza tráiler de la nueva megaproducción stop-motion del director de "Coraline" y Jordan Peele

Es hora de enfrentar a tus demonios. "Wendell & Wild", nueva película animada en stop-motion de Netflix, llegará este Halloween a la plataforma y el día de hoy se estrenó su increíble tráiler que deja a cualquier espectador ansioso porque llegue el gran día.

Una de las sorpresas más grandes es que la animación estará protagonizada por Jordan Peele y Keegan-Michael Key, junto con la actriz Lyric Ross ("This is us" y "Ironheart"), y será dirigida por Henry Selick, director de "El Extraño Mundo de Jack" y "Coraline", siendo su primera película en este formato en 13 años.

La intrigante producción, una de las más grandes de este tipo de animación, deja ver la historia de los hermanos demonios Wendell y Wild (Peele y Key), quienes buscan ayuda de Kat Elliot (Ross), una adolescente que carga con sus demonios y culpas, para invocarlos al mundo de los vivos. Sin embargo, Kat pide algo a cambio, lo que la conduce a una cómica y extraña aventura que desafía las leyes de la vida y la muerte.

Una película de lo más interesante

Selick dirige las imágenes de un guión coescrito con el ganador al Oscar y maestro del horror Jordan Peele, lo que deja por seguro que podemos esperar una gran película del género. El cast incluye a actores de la talla de Angela Bassett, James Hong, Ving Rhames, Tamara Smart, Natalie Martinez, Tantoo Cardinal, Gabrielle Dennis, Igal Naor, David Harewood, Maxine Peake, Ramona Young, Sam Zelaya, Seema Virdi and Gary Gatewood, según los datos de Deadline.

La película estará disponible en la plataforma a partir del 28 de octubre de este año, muy a tiempo para complementarla a la lista de series y películas por ver en esta temporada "spooky".

A continuación, el sorprendente tráiler que los admiradores del trabajo de Selick y Peele amarán.

