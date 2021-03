Viuda de Sax afirma hubo negligencias que causaron la muerte de músico

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un año de contra atacar una bacteria que se alojó en su cuerpo, el exintegrante de Maldita Vecindad, Sax, se contagió de coronavirus, batalla que perdió finalmente.

Fue el pasado 14 de marzo que se de declaro de manera oficial el fallecimiento de Eulalio Cervantes, mejor conocido como Sax por los fans de la banda. Esta noticia fue confirmada por su esposa, Jessica Franco.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La ahora viuda de Sax, horas después del fallecimiento, irrumpió públicamente afirmando negligencia médica durante su atención, lo que aceleró el fatal desenlace.

Hará su denuncia de manera legal

En los próximos días la viuda de Sax interpondrá su denuncia de manera legal en contra del hospital y los doctores que resulten responsables, tras presuntamente omitir el tratamiento en contra de la bacteria.

La afectada denuncia de manera pública que no se tomaron en cuenta el tratamiento que el músico ya se realizaba previamente, con el que se habría atacado la bacteria: “Son muchas inconsistencias, cosas raras que sucedieron y no me dieron explicación”, expresó.

Fueron muchas las complicaciones que se desarrollaron a partir de la enfermedad de Sax, no solo problemas de salud, sino también quebrantó la economía y se crearon muchas deudas que ahora hay que saldar.

“Les entregué en mano expediente y medicamentos del tratamiento. Les informé que se le practicaban hemodiálisis dos veces por semana, pero le retiraron todas las medicinas. Quien lo valoró es un gastroenterólogo, un muchacho muy joven que, al parecer, le faltaba experiencia, porque le quitó un tratamiento de cinco años”, afirmó la ahora viuda. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maldita Vecindad (@malditavecindad)

Jessica afirma que habló con el director de nosocomio y las autoridades al cargo, para pedir se restableciera el tratamiento que había enfrentado por años. Incluso elaboró un escrito: “A Lalo le quitaron los antibióticos que tomaba para detener la infección de la columna, lo dejaron desprotegido”. Además de eso, la atención dentro del hospital fue deficiente.

“El sábado, un día antes de morir, rogué que le dieran sus medicamentos. Les dije que martes y viernes le tocaba hemodiálisis, y lo metieron también el lunes, entonces lo estaban sobre infiltrando y se le bajó la presión”, comentó Jessica. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maldita Vecindad (@malditavecindad)

Fue así como se convencieron de reactivar el tratamiento. “Y no me lo van a creer: horas después se sentía mejor y me llamó, pero ya era demasiado tarde. En la madrugada del domingo falleció. Yo no quiero dinero. Para qué si eso no me lo va a regresar, pero debe haber un castigo para el culpable de la negligencia. Además, tengo otra duda.

“Me dijeron que le dolía mucho su cuerpo y tenía fractura de costilla, ¿de dónde? Cuando lo llevamos al hospital ni siquiera quiso que lo cargáramos, él bajó por su propio pie. ¿De dónde salió esa fractura? ¿Se les cayó?