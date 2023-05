Viralizan a Peso Pluma trabajando en Antojería mexicana antes de ser famoso

GUADALAJARA, Jalisco.- “Buenas tardes, soy Hassan Kabande y este es mi día como profesionista”, se presentaba en 2018 en un video de lo que parece un proyecto escolar, antes de ser famoso y conocido como Peso Pluma, primer mexicano que ha llegado al primer lugar mundial en Spotify.

En ese entonces no se dedicaba a la música y trabajaba en una antojería mexicana llamada “Doña Alicia”.

Yo me desempeñé abriendo verduras y todo lo que es el área de la comida. También me desempeñé a compartir la comida dentro del restaurante”, explica el joven cantante de entonces 19 años.

Aunque al final del breve video llamado "Un día como profesionista", la Doble P deja claro que no le gustaría dedicarse a la gastronomía.

En lo particular sí me gustó el trabajo, sí me gustó todo lo que trae, pero no estudiaría gastronomía”.