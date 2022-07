Violeta Isfel y Luis Fernando Peña se coronan como los ganadores de 'Las estrellas bailan en Hoy'

CIUDAD DE MÉXICO.- Violeta Isfel cuenta con una larga trayectoria artística pero sin duda desde su participación en la telenovela ‘Atrévete a soñar’ logró alcanzar la fama entre sus fanáticos.

Desde hace unas semanas que la joven actriz a lado de Luis Fernando Peña se manifestaron como uno de los participantes de ‘Las estrellas no bailan en Hoy’ donde tuvieron que mostrar sus habilidades a la hora de bailar.

Las parejas que llegaron a la final del reality son Carlos Speitze y Candela Márquez, Violeta Isfel y Luis Fernando Peña, Estefanía Ahumada y Miguel Martínez, Cinthia Aparicio y Oscar Medellin, Alex Durán y Belinda Urías.

Cada una de las pareja tuvo la oportunidad de ofrecer una presentación acompañado de distintas canciones con variedad en ritmo, esto para subir la dificultad y que mostraran sus mejores pasos.

Por su parte Violeta y Luis Fernando al llegar el escenario bailaron el tema oficial de la película ‘Amarte Duele’ protagonizada por el actor, para después terminar la coreografía con la canción “Las Divinas”, de la telenovela “Atrévete Soñar”.

Galilea Montijo dio a conocer que la pareja se habría coronado como los ganadores de esta temporada al recibir tanto apoyo por parte del público y por supuesto a los puntos que les brindó el jurado durante su participación.

Los usuarios hicieron llegar sus comentarios y reacciones en el Instagram del programa Hoy: “los ganadores son Miguel y Estefánia”, “se lo merecen”, “deberían de quitar los votos del público”, “los mejores y los más comprometidos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Violeta Isfel es rechazada para un protagónico por su busto?

Violeta reveló para el portal de TVNotasm que durante un casting que realizó a lado de Aracely Arámbula y Sherlyn para conseguir el protagónico de “Teresa”, que al final lo ganó Angelique Boyer.



"Yo lo veía como un requisito, mi prueba máxima fue que a mí me llamaron para el casting de ’Teresa’ que hizo Angelique Boyer, ese era el top (máximo) en mi vida, pero yo no me iba a ver como Teresa jamás y dije ‘ah ok, ya entendí ¿qué me hará falta? Pues ‘chich*s’," reveló la actriz.