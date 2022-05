Violeta Isfel tuvo que ser hospitalizada de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Violeta Isfel es una de las actrices con una gran trayectoria artística, gracias a los distintos personajes que ha tenido en las telenovelas que han llegado al corazón del público.

El pasado 11 de mayo la actriz dio a conocer por medio de redes sociales, que se encontraba en el hospital para ser atendida de emergencia, la joven apareció desmaquillada y recostada en la cama.

Además la actriz agregó que desde que se unió como una de las participantes en Las Estrellas Bailan en Hoy, le habría comenzado una diarrea y vómito, fue en la televisora donde llegaron a atenderla y hasta le dieron medicamentos para calmarla.

Sin embargo los síntomas de la actriz no desaparecieron y no terminaba de recuperarse, por lo que se percató que comenzó a deshidratarse y hasta llegó a bajar de peso, situación que le preocupó.

Pero la semana pasada a finales me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo, me empecé a asustar”.