Video sexual en el Cañón del Sumidero: La sensuales fotos de Giselle, la protagonista de la grabación

CIUDAD DE MÉXIO.-Giselle Montes se ha vuelto muy popular en las redes sociales luego de haber protagonizado un video para adultos grabado en el Cañón del Sumidero.

La actriz ha sumado a miles de seguidores en sus redes sociales y su popularidad cada día crece más.

Actualmente cuenta con 419 mil seguidores, y subieron más desde que se dio a conocer su participación en el polémico video realizado en Chiapas.

Recientemente la empresa "Solo Bellezas" que filmó el video a bordo de una lancha en el Cañón del Sumidero, se disculpó con el pueblo y autoridades de Chiapas, por la grabación para adultos que llevó a cabo el pasado 2 de noviembre, pero espera que ahora el parque nacional lo limpien "un poquito" de la basura que tiene.

Alex Marín gerente de la empresa "Solo Bellezas" pidió no criminalizar al lanchero de la cooperativa Ángel Albino Corzo, que los transportó en el afluente, pues dice que "le han llegado rumores" de que la unidad ha sido "incautada" por las autoridades.

"Es injusto lo que se les está haciendo a todos los lancheros, porque no es corrector. Yo les recomiendo que busquen un buen abogado y los proteja, parque hasta la lancha confiscaron aparentemente, es lo que me llegó, es un rumor, no me consta, pero se me hace algo exagerado", dio a conocer.

Mencionó en entrevista que cuando decidieron ir al parque nacional, no tenían previsto realizar la grabación, sino simplemente registrar la naturaleza, pero en el trayecto "nos dio ganas" y fue entonces que empezaron a filmar las escenas para adultos y hasta el lanchero sacó su teléfono para documentar lo que ocurría.

"Yo les dije a las muchachas: Hagamos una filmación y ellas dijeron que sí está bien, porque no había nadie", pero finalmente este suceso sirvió para llamar la atención y que "limpien el Cañón un poquito", porque en el lugar hay muchos animales, como cocodrilos.