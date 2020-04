Victoria Ruffo se encuentra aislada según su hijo José Eduardo Derbez

Luego que el gobernador de Hidalgo Omar Fayad, Victoria Ruffo quien es su esposa decidió aislarse según reveló su hijo José Eduardo Derbez.

"Mi mamá está increíble, desde que empezó todo esto mi mamá se aisló y decidimos optar por cada quien [estar] en un lugar diferente".

En entrevista telefónica con el programa de televisión mexicano "De Primera Mano" detalló, que Omar está saliendo adelante, sí tuvo temperaturas de hasta 41 grados centígrados y sí la sufrió bastante, me comentó que no fue algo nada fácil, que no está nada sencillo, está en su casa aislado", agregó.

Dijo que sus hermanos estuvieron en contacto con Fayad y decidieron realizarse la prueba. Afortunadamente salió negativo.

Con información de Telemundo.