Victoria Ruffo reacciona a posibilidad de llevar su historia con Eugenio Derbez a la pantalla

Ciudad de México.- La actriz Victoria Ruffo se sinceró sobre la posibilidad de llevar su historia a la pantalla chida, después de asistir como invitada a la alfombra azul de la bioserie de Miguel Bosé.

Aunque en algunas ocasiones ha protagonizado polémicas por la relación que tuvo con Eugenio Derbez, la artista expresó no ser atractiva para el ojo público.

No, para nada, no, no, no. Yo no creo que sea interesante, es bastante tranquila, bastante normal, son muchos años de trabajo, eso sí, pero… No, yo creo que mi vida privada, es privada, para mí”