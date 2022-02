Victoria Ruffo la nueva "competencia" de Erika Buenfil

CIUDAD DE MÉXICO.- Victoria Ruffo es una de las figuras del medio del espectáculo con más trayectoria artística, gracias a su innumerables personajes en distintas telenovelas se ha ganado el cariño y apoyo del público, que la ha mantenido como una de las favoritas.

Cuando se dio a conocer la pandemia por covid-19 muchos proyectos artísticos fueron pospuestos y cancelados y Erika Buenfil fue la des primeras artistas en lanzarse como todo una TikToker y hacer su propio contenido.

Todo parece indicar que tendrá una nueva “competencia” y es que apenas hace un par de semanas que Victoria Ruffo abrió su cuenta oficial y ya rebasa los 900 mil seguidores en la plataforma, donde su objetivo ha sido hacer sonreir a sus fanáticos.

Hace unas horas que la reconocida actriz publicó una grabación en la que aparecía a lado de Alejandor Nones, bailando una cumbia, en poco tiempo genero miles de visitas en dicha plataforma.

Me encanta la cachinba” escribió Ruffo en la publicación.

Hay que destacar que la artista mexicana se volvió viral en redes sociales por su forma de bailar, aunque para muchos ha sido muy graciosa verla en este tipo de situaciones, otros llegaron a señalar que “necesitaba” clases de baile.

Sin embargo Victoria Ruffo se encuentra disfrutando de su éxito en la plataforma donde ha llegado a rebasar las millones de vistas y por supuesto sus fanáticos le han hecho llegar su apoyo y muestras de cariño: “pensé que nadie llegaría como Erika Buenfil, pero llegó Victoria Ruffo”, “que buen ritmo de Victoria”, “esta mujer tiene clase y carisma que bárbaro” son algunos de los que se pueden leer.

Y es que hasta el momento Buenfil se habría conseiderado la “reina” de TikTok por el contenido tan original que había realizado, además de contar con más de 14 millones de seguidores, pero todo parece indicar que la actriz podría “quitarle” el trono.

José Eduardo Derbez prefiere no opinar sobre “diferencias” entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez dejó ver su “molestia” ante la insistencia por parte de los medios de comunicación sobre la distante relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes hace muchos años llegaron al altar.

"Yo sí opino que ya es un tema que no se debería de tocar, ya fueron muchos años, entonces… pero pues les sigue gustando ¿no?, y les sigue dando de qué hablar, sin bronca yo creo que unos diez añitos más todavía le cuelga a este chisme... Mi papá creo pidió que buscaran a testigos y no sé qué tanto, se pusieron a buscar los testigos, pero ya no sé qué vaya a salir peor, o que salga peor o mejor, entonces ¡ya qué!”