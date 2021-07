Vicente Fernández Jr. niega ser ''drogadicto'' y ''alcohólico''

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández Jr. continúa desmintiendo los rumores que aseguran que su ausencia pública fue debido a su problema de adicciones con el alcohol, drogas y juego.

A escasos días de que una publicación revelara algunas imágenes para comprobar que las especulaciones sobre su alejamiento de los medios eran ciertas, el cantante apareció para negar esta información.

“El público que me conoce sabe, (el de) las fotos soy yo, pero lo que está desde la primera letra hasta la última letra, todo es una mentira, por supuesto que no es válido. Toda acción tiene una reacción. A nadie le gusta que le pongan palabras en la boca”, explicó el hijo de Don Vicente Fernández en entrevista para el programa Venga la Alegría.

El Fernandez Jr. decidió esclarecer las cosas

Ante la pregunta de en dónde estaba durante estos meses, el hermano de Alejandro Fernández replicó: “así como llegaste aquí, es cuestión que me busquen”.

Inmediatamente después, Fernández Jr. negó sus problemas de adicciones. “Tajante y categóricamente no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy alópata (sic), no juego ni canicas”.

Asimismo, aseguró estar viviendo una excelente etapa en su vida. “Mejor que nunca, es un tiempo desde el 9 de abril hasta el día de hoy fantástico con Mariana. Cuando suceden casos, que son fuertes, o te rompen o te hacen más fuerte que nunca, y ustedes ya vieron que estamos más fuertes que nunca”.

Por último, el intérprete mexicano confirmó que su relación se encuentra más estable que nunca y no ha cambiado sus planes de boda con ella. “Por supuesto que sí (nos vamos a casar), por eso fue la relación, y estoy feliz como nunca he estado en mi vida”.