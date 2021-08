Vicente Fernández Jr. niega que su padre Vicente Fernández vaya a quedar inmovilizado

Ciudad de México.- Luego de que se informara que Vicente Fernández padece el síndrome de Guillain-Barré, que podría dejarlo inmóvil, Vicente Fernández Jr., sigue aclarando la situación.

El hijo mayor de “El charro de Huentitán” ha negado constantemente esta información y asegura que espera que su padre recupere pronto la salud.

“Esperamos que tenga sus movimientos de acuerdo a lo que ha sucedido, puesto que la médula espinal y la operación que le hicieron en las cervicales no tiene ninguna razón para quedar mal”, explicó el hijo de don Chente.

Sin tiempo estimado para la recuperación

No obstante, el hermano de Alejandro Fernández subrayó que no tienen un tiempo estimado para la recuperación total del “Charro de Huentitán”. “El pronóstico es positivo por lo pronto, pero no hay una fecha exacta”.

Por último, Vicente Fernández Jr. aclaró que, contrario a lo que se dice, ellos mantienen comunicación cercana con el intérprete de “A pesar de todo”.