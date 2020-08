Vicente Fernández Jr. libre de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández Jr. compartió que ya está libre del coronavirus luego que diera positivo semanas atrás.

El mes pasado nació uno de sus nietos llamado Emilio y esta semana su otro nieto llamado Luca, sumando tres en total. En su cuenta en instagram compartió las fotos de ambos pequeñitos.

Asimismo publicó sus resultados del coronavirus donde deja ver claramente que salió negativo. La noticia la acompañó del siguiente mensaje: "Gracias a Dios !!! Hago publico mi resultado y a todos los que estuvieron al pendiente de mi salud".

Sus seguidores no dudaron en expresarle buenos deseos: "Me alegro muchísimo por ti. Y ahora que ya has pasado el susto cuídate más que nunca, por favor. Nunca se sabe si el bicho puede volver. Un abrazote desde España", "Gracias a Dios; sigue cuidándote para no contagiarte, porque el riesgo sigue latente", "Me alegro muchísimo. Ahora toca disfrutar pero con cuidado."