Vicente Fernández Jr señalado por infidelidad y violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una entrevista con la revista TvNotas, una amiga cercana a Vicente Fernández Jr, y Karina Ortegón, reveló la situación en la que se encuentra la ahora ex pareja.

‘‘Éste cometió los mismos errores de sus relaciones pasadas: comenzó a celarla mucho, vigilarla todo el tiempo, y duele decirlo, pero hasta hubo maltrato físico, entonces ella se hartó y, junto a su hija pequeña, salió huyendo del lugar”, aseguró.

Incluso contó que hubo una ocasión en la que el hijo de Vicente Fernández arremetió contra ella en público.

‘‘En un centro comercial, sus celos fueron tantos, que la jaloneó y golpeó frente a toda la gente y los hijos de ella; los escoltas que llevaban tuvieron que intervenir para calmarlo”, comentó.

La fuente agregó que el creía que su esposa tenía a otra persona, por lo que se disponía a vigilarla tanto a su persona como sus mensajes. Por si fuera poco, el hombre tenía celos profesionales de Karina.

“Vicente tenía celos de otros hombres, y también le molestaba que Kary fuera buena empresaria, pues él no ha logrado brillar como quisiera y no la ha armado como cantante ni empresario. Desde que están juntos, Vicente no tiene trabajo fijo y le enojaba ver que ella tuviera una vida tan productiva”, afirmó.

En cuanto a una reconciliación.

“No lo creo, pues hace poco, a Karina le llegaron rumores de que él le era infiel con una teibolera, de ésas que cobran entre 10 y 15 mil pesos […] ella ya le pidió el divorcio; lo bueno es que firmaron un contrato prenupcial y se casaron por bienes separados, así que no tendrá gran complicación; además, ella es autosuficiente en todos los aspectos, tiene sus clínicas en Guadalajara”, finalizó.